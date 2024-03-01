Росія каже, що «готова передати Україні тіла людей з борту Іл-76». Україна назвала це спекуляцією

Уповноважена з прав людини в рф Тетяна Москалькова заявила про «готовність передати Україні тіла людей, які нібито загинули під час катастрофи військового літака Іл-76 у Бєлгородській області».

«Так, готові, для цього все необхідне з погляду процедури є... Тіла можуть бути передані згідно з існуючими процедурами», — сказала вона.

Водночас український омбудсман Дмитро Лубінць наголосив, що російська сторона вчергове починає спекулювати на темі падіння Іл-76. За його словами, росія досі не передала Україні офіційних списків, не підтвердила факт загибелі людей та не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії.

«Позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків і репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)», — наголосив Лубінець.