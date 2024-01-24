Медіа: У Бєлгородській області росії впав військовий літак Іл-76

У Бєлгородській області росії розбився військовий транспортний літак Іл-76, який використовується для перевезення техніки і десанту.

Першим про інцидент повідомило джерело Telegram-каналу 112, а бєлгородські пабліки виклали відеозапис аварії. Судячи з силуету, це справді Іл-76.

Губернатор області Вʼячеслав Гладков заявив про якусь «пригоду» у Корочанському районі, але прямо про падіння літака не сказав. За його словами, зараз на місці працюють слідча група та співробітники Міністерства надзвичайних справ.

Міноборони росії підтвердило авіакатастрофу Іл-76, але стверджує, що на борту були 65 українських військовополонених. Їх доставляли нібито на обмін. Також на борту було шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Літак, ймовірно, збили.

«Українська правда» з посиланням на джерела пише, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину. Офіційних заяв української сторони поки не було.