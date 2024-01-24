ГУР не знає, чи були на борту Іл-76 українські полонені — росія не попереджала про посадку гуманітарного літака

Головне управління розвідки офіційно підтверджує інформацію про те, що сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими, але цього не сталося.

За твердженням російської сторони, обмін зірвався через збиття російського літака Іл-76, який нібито перевозив українських полонених.

«Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації про те, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості», — наголосили в ГУР.

Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці.

«Безпеку ж наших захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не інформували про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому», — додали в розвідці.

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та спосіб доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним та автомобільним транспортом.

Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених, припускає ГУР МО.

«Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, може йтися про сплановані та навмисні дії рф для дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», — резюмувала розвідка.

Що відомо про збиття Іл-76

За попередніми даними, літак Іл-76 упав у Корочанському районі Бєлгородської області. Російські Telegram-канали писали, що на борту було 63 людини. «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківську область. Генштаб опосередковано підтвердив, що збиття літака було справою рук ЗСУ, а на борту цього літака були саме засоби для ракетного ураження. Водночас ГШ не згадує про військовополонених, інформацію про яких вкинула російська сторона одразу після збиття — нібито на борту були українські полонені, яких мали обміняти.

У Держдумі рф заявили, що сьогодні готувався обмін полоненими, а збиттям літака Україна зірвала обмін за схемою «192 на 192». Другий літак нібито з другою групою полонених розвернули. Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов підтвердив, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими. Заяву росіян перевіряють як у ГУР, так і в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Видання «Важные истории» та «Медиазона» пишуть, что Іл-76 летів з Бєлгорода вглиб росії. Відео його падіння зняли в центрі села Яблонове, що на північ від міста. Також медіа публікували фото, на якому в небі видно сліди вибуху, характерні для роботи ППО. Є кілька фото і з ймовірного місця падіння літака — слідів загибелі великої кількості людей на них немає.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала список імен, як вона стверджує, загиблих українських полонених. У ньому 65 прiзвищ. OSINT-спільнота ставить під сумнів правдивість списку. Частина імен у списку — раніше обміняні українці.