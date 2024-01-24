ГУР: Україна та росія готували на сьогодні обмін полоненими, але після падіння Іл-76 він на паузі

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що на сьогодні Україна та росія готували обмін полоненими.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода».

«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — сказав він.

І додав, що перевіряють інформацію від російського Міноборони про те, що на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області, могли бути військовополонені. Цим займається, зокрема, Український Координаційний штаб.

Вранці стало відомо, що в Бєлгородській області росії розбився військовий транспортний літак Іл-76, який перевозить техніку і десант. Міноборони росії підтвердило авіакатастрофу, однак стверджує, що на борту нібито були 65 українських військовополонених, яких доставляли на обмін.

У росії також заявили, що збиття Іл-76 зірвало обмін за схемою «192 на 192». За збитим літаком летів ще один, пише російське медіа The Insider, на якому нібито було ще 80 полонених. Його розвернули.