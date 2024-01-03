Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, ВМС, прикордонники, оборонці Маріуполя та острова Зміїний.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський і український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Додому внаслідок обміну повернули 230 українських воїнів. Серед них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — Державної прикордонної служби, один з Національної поліції та шестеро цивільних. 48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів і карток та реабілітація.

Міноборони рф повідомляє, що отримало 248 своїх військових, а самому обміну нібито сприяли Обʼєднані Арабські Емірати — як посередник. Українська сторона про це не згадує.