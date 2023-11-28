Координаційний штаб пояснив, чому російська сторона призупинила обмін військовополоненими

Російська сторона призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням.
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі «Суспільному» заявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.
Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії і штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти і росія, але вона цього не робить.
- Україна з початку повномасштабного вторгнення повернула з російського полону майже 2,6 тисячі військових і цивільних, повідомив у серпні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Останній обмін військовополоненими відбувся 7 серпня цього року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.
- 15 листопада координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста через те, що росія досі не погодила роботи змішаних медичних комісій для військовополонених, які передбачають повернення важкопоранених і тяжкохворих.