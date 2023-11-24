Україна створила змішані медичні комісії для обміну полоненими. Це третій випадок у світовій історії

Україна створила змішані медкомісії для сприяння обміну полоненими. Аби цей механізм запрацював, їх має сформувати й росія.

Про це повідомив Офіс уповноваженого з прав людини.

Змішані медичні комісії допоможуть звільнити українських полонених та обміняти росіян. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива.

Згідно з Женевськими конвенціями до комісії залучать трьох лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн. Комісія буде визначати стан і діагноз полоненого, також може рекомендувати репатріювати полоненого або відправити на лікування до нейтральної країни, якщо рф буде згодна. Також репатріація можлива тільки за згодою полоненого.