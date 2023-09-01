Україна наразі має замало полонених росіян для обміну на українських бійців

Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець розповів в інтервʼю «Радіо Свобода», що в України недостатньо російських військовополонених для обміну на українських. Це одна з проблем. Друга проблема полягає в тому, що, на думку Лубінця, «російській стороні взагалі не цікаві російські військовополонені».

Однак найважче повертати цивільних, зокрема через те, що немає Міжнародних конвенцій та алгоритму обміну. За словами уповноваженого, країни розуміють, що росія не хоче повертати цивільних заручників, тому «намагаються навіть не піднімати цю тему».

«Наші міжнародні партнери включаються в ті процеси, де може бути результат... Бо росіяни що завжди кажуть? Це ж «українські шпигуни», ми їх засудили. Що ми порушили, згідно з міжнародним гуманітарним правом?» — додав Лубінець.

Проблему цивільних заручників обговорять на міжнародній конференції в Копенгагені 6—8 листопада, де візьмуть участь керівники національних інституцій із захисту прав людини, ООН, громадські організації тощо. У травні Лубінець повідомляв, що в росії перебувають 27 тисяч цивільних заручників. Серед них щонайменше 19 453 українські дитини.