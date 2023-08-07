Україна від початку російського вторгнення визволила з полону 2 598 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення до 7 серпня 2023 року з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

7 серпня відбувся 48-й обмін полоненими, під час якого вдалося повернути з полону 22 українських воїнів. Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках.

Президент України Володимир Зеленський закликає росію до обміну полоненими у форматі «всіх на всіх». У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими припускають, що якщо про такий обмін вдасться домовитися, то він відбудеться не за один день, а поетапно.