З російського полону вдалося повернути вже 2 600 людей. Зараз динаміка обмінів сповільнилася

Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути близько 2 600 українських громадян. Переважно це військові, але є й цивільні.

Про це представник української воєнної розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів в інтервʼю «Еспресо».

Також, за його словами, останнім часом немає такої динаміки з обмінами, яка була раніше, — і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих, «але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції».

Андрій Юсов наголосив, що обмінний фонд поповнюється, і місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені.

Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня, тоді повернути вдалося 22 українських воїнів.