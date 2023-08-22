Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими. Що вони робитимуть

В Україні створять змішані медичні комісії (ЗМК), які допоможуть повертати полонених українських військових.

Про це під час брифінгу повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

«Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива», — сказав спікер.

Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучать трьох лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Керівник напрямку координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк зазначив, що з української сторони відбувається укомплектування комісій.

«Як я зрозумів, буде створено дві комісії для огляду росіян — загальною кількістю шість осіб. Комісія буде визначати стан і діагноз полоненого, також може рекомендувати репатріювати полоненого або відправити на лікування до нейтральної країни, якщо рф буде згодна. Також репатріація можлива тільки згоди полоненого», — сказав він.

Таранюк зазначив, що в результаті перемовин вже вдалося повернути з полону майже 2 600 військових та цивільних. Запустити цей механізм вдалося у співпраці Офісу президента, Координаційного штабу та Червоного Хреста.