Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до 700-го дня війни заявив, що Україна вимагатиме міжнародного розслідування катастрофи Іл-76.

«Очевидно, що росіяни граються з життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території — поза нашим контролем. Факти — це головне слово зараз», — наголосив президент.

Зеленський заслухав головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР зʼясовує долю всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини.

«Я доручив міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних в України даних. Наша держава наполягатиме на міжнародному розслідуванні», — резюмував президент.