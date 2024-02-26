Польські протестувальники блокують кордон з Німеччиною

Протести польських фермерів поширилися і на кордон з Німеччиною. Страйкарі перекрили автомагістраль А2 у Свєцько (поблизу Слубіць), що переходить у німецьку А12 у Франкфурті-на-Одері — це маршрут важливий для міжнародних перевезень. Протест заблокує рух для близько 17 тисяч вантажівок, які щодня перетинають польсько-німецький кордон.

Про це повідомляє Polsat News.

Блокада розпочалася вчора о 13:00, протестувальники унеможливили рух в обох напрямках на автомагістралі А2, повідомило AFP з посиланням на старшу сержантку Єву Мурмило з прикордонного пункту у Слубіцях.

Спершу фермери оголосили, що блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками вирішили провести добовий попереджувальний страйк — до 13:00 сьогодні.

Німців попередили про страйки і закликають оминати цей шлях. Вантажівкам також радять не користуватися міським мостом між Франкфуртом і Слубіце. Там німецькі торговці та перевізники з 22:00 оголосили про акцію протесту до опівдня сьогодні.

Гвідо Ноак з Торгово-промислової палати східного Бранденбурга сказав німецькому радіо RBB, що побоюється масштабного «транспортного хаосу», який може дійти до околиць Берліну. Чиновник каже, що чимало водіїв нехтують міжміськими об’їзними шляхами, а все ж намагаються проїхати міським мостом чи заблокованою дорогою.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Польські перевізники планують доєднатися до протестів фермерів і з 1 березня відновити блокаду на кордоні з Україною. Страйки офіційно припинили на початку січня — польський уряд тоді пішов на поступки і задовольнив деякі тодішні вимоги протестувальників.

Про це повідомляє RFM24.

Перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в населених пунктах Гребенне, Дорогуськ і Корчове. Можливо, протест охоплюватиме ще й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що українці нібито витісняють їх з ринку. З листопада 2023 року вони вимагають повернути дозвільну систему для перевізників з України.