Україна пропонує Польщі план деблокади кордону

Останні пʼять місяців Україна не продає своє зерно, кукурудзу, насіння соняшника і ріпак на польський ринок.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні до поляків.

Уряд України ще 16 вересня 2023 року ухвалив рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто без дозволу Польщі нині неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак і соняшник на польський ринок. Оскільки зараз таких дозволів немає, експорт не відбувається, зазначає премʼєр.

За його словами, через Польщу українське зерно їде лише транзитом. Ідеться про 5% українського аграрного експорту, бо основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море.

Премʼєр наголосив, що блокада бʼє по всій польсько-українській торгівлі й економіці обох країн. Від цього програє не лише Україна, але й польські підприємці, які експортують на український ринок товарів на $12 мільярдів щороку.

З огляду на це, Шмигаль запропонував план деблокади польсько-українського кордону — «План взаємопорозуміння». Він складається з пʼяти кроків.

Обмеження на експорт деяких товарів

По-перше, Україна погоджується з пропозицією Єврокомісії експортувати до ЄС мʼясо птиці, яйця та цукор без квот і мит, якщо обсяги експорту не перевищуватимуть показники 2022—2023 років. Інакше на ці товари повернуть обмеження.

За словами Шмигаля, Україна також готова продовжувати нинішній механізм експорту зерна, кукурудзи, соняшника і ріпака, за яким без дозволу Польщі ці товари не потраплять на її ринок.

Скринінг аграрної та транспортної політики

Другий крок — Україна звернеться до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг аграрної та транспортної політики. За словами Шмигаля, це потрібно для того, щоб «зняти маніпуляції» навколо якості української аграрної продукції.

«Водночас принципова позиція України — це повна лібералізація торгівлі з ЄС. Це продовження «економічного безвізу». Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватиметься саме з ЄС, а не на рівні окремих країн», — заявив Шмигаль.

Зупинка російського експорту в ЄС

По-третє, Україна пропонує польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт у ЄС.

За 11 місяців 2023 року росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на €2,5 мільярда — це 5,1 мільйона тонн продовольства. За 2022 рік — 4,9 мільйона тонн. Причому російський продовольчий експорт у ЄС зростає під час війни, зазначає премʼєр.

Крім того, Україна просить Єврокомісію обмежити аграрний імпорт третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною та ввести посилений моніторинг.

Також українська сторона пропонує запровадити спільний контроль на кордоні України з державами ЄС і обмінюватися митною інформацією.

Створення тристороннього штабу

Четвертим кроком, задля вирішення усіх непорозумінь, Україна пропонує створити «Тристоронній штаб: Україна, Польща, Єврокомісія» під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії. Він має працювати цілодобово, а до його роботи треба долучити українські та польські аграрні асоціації, зазначає премʼєр.

Пропуск критично важливого без перешкод

Водночас український уряд просить забезпечити безперешкодний пропуск необхідних для національної безпеки товарів. Окрім боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги та медичних засобів, Україна вимагає пропускати «критично необхідне» пальне.

Премʼєр-міністр наголошує на необхідності вирішити питання блокування кордону значно раніше 28 березня — дати, коли мало б відбутися спільне засідання українського і польського урядів. Інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску, заявив Шмигаль.