Зеленський відправляє уряд на кордон з Польщею і запрошує туди премʼєра Туска

На тлі блокади поляками західного кордону України президент Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив прем’єра Дональда Туска теж приїхати туди. Також він закликав польського президента Анджея Дуду підтримати урядовий діалог.

«Я готовий теж бути на кордоні разом з нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу», — додав президент.

Україна звернулася і до Єврокомісії, щоб у зустрічі урядів країн взяв участь її представник.

Що відбувається на кордоні

Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.

20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але увечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.

У відповідь українські перевізники заблокували три пункти. Акція триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Перевізники кажуть, що впускатимуть польські вантажівки з такою ж затримкою, з якою поляки пропускають українські.