У Польщі почався загальний страйк фермерів. До них доєднались мисливці

Сьогодні, 20 лютого 2024 року, в Польщі почався анонсований раніше фермерами страйк. До них доєдналися мисливці з асоціації «Мисливці в дії» (Hunters in Action).

Про це повідомляє RMF24.

По всій країні блокують автотраси, перекривають дороги і пункти пропуску на кордоні з Україною. Фермери ще під час анонсу акцій казали, що заблокують для вантажівок КПП та підʼїзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Їхня головні вимоги — обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України, повернення системи дозволів для українських перевізників і субсидії.

Як передає «Радіо Свобода», група протестувальників перекрила залізницю поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині» і висипала зерно з вантажного вагона. Після цього вони повернулись на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.

Мисливці ж долучаються до протестів, скаржучись на обмеження на полювання, запроваджені Міністерством клімату та навколишнього середовища. Також вони проти «знищення польського сільського господарства». Асоціація вимагає передати полювання під нагляд Міністерства сільського господарства та запровадити системні рішення щодо переліку мисливських видів. Серед вимог — легкий доступ до оленини без наявних адміністративних барʼєрів.

Ось мапа протестів. Тракторами на ній позначені протести фермерів, а кабанами — мисливців.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сьогодні заявив, що блокування українсько-польського кордону не має виправдання, «якими би гаслами воно не супроводжувалося». Він додав, що антиукраїнські гасла, що лунають на кордоні, підтверджують політичний характер акції.

«Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, повʼязані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з росії та інших країн», — додав він.