Польський уряд підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул оголосила про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським і представниками руху «Ошукане село», щоб ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Про це повідомляє Polsat News.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в обсязі мільйон злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих і збереження суми сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

За угодою аграрії мають призупинити блокування пункту пропуску в Медиці, проте до якого саме часу — поки не вказують.

Втім, один із лідерів руху «Ошукане село» Роман Кондров уточнив, що організатори протесту ще хочуть узгодити між собою цю домовленість — остаточно вони планують визначитися протягом вечора.