Польський уряд підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Підкарпатська воєвода Тереза Кубас-Гул оголосила про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським і представниками руху «Ошукане село», щоб ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.
Про це повідомляє Polsat News.
Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в обсязі мільйон злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих і збереження суми сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.
За угодою аграрії мають призупинити блокування пункту пропуску в Медиці, проте до якого саме часу — поки не вказують.
Втім, один із лідерів руху «Ошукане село» Роман Кондров уточнив, що організатори протесту ще хочуть узгодити між собою цю домовленість — остаточно вони планують визначитися протягом вечора.
- Фермери з ініціативи «Ошукане село» почали блокувати перехід «Медика — Шегині» 23 листопада 2023 року. Серед іншого, вони вимагали дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. 24 грудня 2023 року польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині», проте пообіцяли відновити блокаду після свят.