Польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині»

Польські фермери завершили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині», повідомила Держприкордонслужба.

Акція протесту завершилася о 9:30. Оформлення і пропуск через кордон вантажівок у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.