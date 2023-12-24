Польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині»

Польські фермери завершили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині», повідомила Держприкордонслужба.
Акція протесту завершилася о 9:30. Оформлення і пропуск через кордон вантажівок у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.
- Фермери з ініціативи «Ошукане село» почали блокувати перехід «Медика — Шегині» 23 листопада 2023 року. Серед іншого, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін.
- 23 грудня фермери заявили, що призупинять блокування пункту пропуску «Медика — Шегині» на період зимових свят — до 2 або 3 січня 2024 року.