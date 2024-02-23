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Розслідування: Українських дітей визозять до таборів Білорусі на перевиховання

Автор:
Ліза Бровко
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До Білорусі з початку повномасштабної російсько-української війни до жовтня 2023 року вивезли 2 442 дитини, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя.

Про те, як українських дітей вивозять з окупованих територій у дитячі табори на території Білорусі та як там їм навʼязують прорадянські наративи, мілітаризують, написали проєкт «Схеми» й білоруська служба «Радіо Свобода».

У літніх таборах Білорусі, як зазначають дослідники, пропагували ідеї, які «відповідають політичним інтересам росії та білорусі». У таборі «Дубрава» на концерті для українських дітей білоруські співачки-пропагандистки «Сестри Груздеві» розповідали зі сцени: «Щоб Байден здох, Господи, пробач мене, щоби Зеленський також, а путін процвітав. І взяв контроль над усією Україною».

Журналісти встановили, що до організації «відпочинку» українських дітей у Білорусі у 2022-му доклалося білоруське відділення ЮНІСЕФ (ООН), а ще білоруський Червоний Хрест. Також до переміщення дітей має прямий стосунок Благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая.

Багато дітей вивозять до Білорусі з тимчасово окупованих росіяними Лисичанська та Маріуполя. Це організовується централізовано: вчителі або окупаційна влада повідомляють про можливість поїхати кудись. Однак навіть згода батьків на поїздку з точки зору міжнародного права не легалізує вивезення українських дітей, зазначила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рошевська.

У серпні 2022 білоруський Червоний Хрест та ЮНІСЕФ у Білорусі організували «відпочинок» українським дітям у таборі «Берьозка» у Гродненській області. Це було в межах програми «Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення та підготовка до навчального року».

Українських дітей під час перебування в літніх таборах Білорусі возять до символів прорадянської пропаганди, проводять для них заходи з білоруськими силовиками, дозволяють фотографуватися з кийком і автоматом, возять на військові полігони. Також для дітей влаштовують сценки з перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів, а ще — поранених у голову прикордонників. До того ж дітей «психологічно підтримують» піснями російської естради на військову тематику, зокрема групи «Любе» та Ірини Аллегрової.

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Радіо Свобода

Як зазначила психолог Ольга Величко, чим молодші діти, тим простіше «перепрошивати» генетичну памʼять, тобто їм легше донести, що вони не українці, а росіяни чи білоруси. Особливо вразливими є діти-сироти.

Журналісти зверталися до представництва фонду ЮНІСЕФ у Білорусі, щоб те прокоментувало свою участь у вивезенні українських дітей, але там промовчали. Був запит і до штаб-квартири ЮНІСЕФ у США.

Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець зауважив, що ЮНІСЕФ уже відмовився від участі в подібних проєктах з вивезення українських дітей до Білорусі. ООН перестав фінансувати таке.