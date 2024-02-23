Розслідування: Українських дітей визозять до таборів Білорусі на перевиховання

До Білорусі з початку повномасштабної російсько-української війни до жовтня 2023 року вивезли 2 442 дитини, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя.

Про те, як українських дітей вивозять з окупованих територій у дитячі табори на території Білорусі та як там їм навʼязують прорадянські наративи, мілітаризують, написали проєкт «Схеми» й білоруська служба «Радіо Свобода».

У літніх таборах Білорусі, як зазначають дослідники, пропагували ідеї, які «відповідають політичним інтересам росії та білорусі». У таборі «Дубрава» на концерті для українських дітей білоруські співачки-пропагандистки «Сестри Груздеві» розповідали зі сцени: «Щоб Байден здох, Господи, пробач мене, щоби Зеленський також, а путін процвітав. І взяв контроль над усією Україною».

Журналісти встановили, що до організації «відпочинку» українських дітей у Білорусі у 2022-му доклалося білоруське відділення ЮНІСЕФ (ООН), а ще білоруський Червоний Хрест. Також до переміщення дітей має прямий стосунок Благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая.

Багато дітей вивозять до Білорусі з тимчасово окупованих росіяними Лисичанська та Маріуполя. Це організовується централізовано: вчителі або окупаційна влада повідомляють про можливість поїхати кудись. Однак навіть згода батьків на поїздку з точки зору міжнародного права не легалізує вивезення українських дітей, зазначила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рошевська.