Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білорусі. Причини

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця призупинила членство Білорусі через те, що голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов не пішов з посади на вимогу федерації.

Про це пише пресслужба.

Генеральний секретар Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов потрапив у розслідування після його заяв про ядерну зброю, переміщення українських дітей на білоруську територію та візиту в окуповані росією Луганськ і Донецьк.