WP: Google, Microsoft, Meta й інші компанії під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ

Компанії Google, Microsoft і Meta, а також OpenAI, Adobe і TikTok планують підписати угоду, аби виявляти і маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у світі.

Про це пише The Washington Post. Журналісти посилаються на отриману копію угоди, яку ще не розповсюджували публічно.

За словами видання, зазначені компанії розроблять технологію для виявлення, маркування та контролю зображень, відео та аудіозаписів, створених штучним інтелектом. Стверджується, що штучно створений контент може ввести в оману виборців напередодні вирішальних виборів у багатьох країнах цього року.