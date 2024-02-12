«Лол, привіт, друзі». Джо Байден зареєструвався у TikTok попри заборону

У соціальній мережі TikTok зʼявилася сторінка передвиборної кампанії президента США Джо Байдена, попри те, що у США високопосадовцям не можна користуватися застосунком з міркувань безпеки.

Про це повідомляє BBC.

Передвиборна команда Байдена створила обліковий запис з іменем користувача @bidenhq під час Супербоула вчора.

Своє перше відео у TikTok президент підписав: «Лол, привіт, друзі». У ролику Байдена питають про його вподобання щодо Супербоула.

У 2022 році Байден ухвалив закон, який забороняє урядовцям використовувати TikTok. Американські законодавці закликали й зовсім заборонити у США застосунок, який належить китайській компанії ByteDancе через побоювання, що Китай може отримати доступ до даних користувачів.

Утім, сайт залишається популярним серед американської молоді, а Білий дім прагне завоювати довіру й симпатію молодого покоління на цьогорічних виборах. Кампанія Байдена сподівається відновити рекордно високу явку молодих людей, яка допомогла йому перемогти на минулих виборах.

Але тепер виборці будь-якого віку переживають, що чинний президент США занадто старий, щоб правити державою.