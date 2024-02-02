У ЄС схвалили перший у світі закон, що регулюватиме роботу штучного інтелекту

Усі 27 країн — членів Європейського Союзу одноголосно схвалили першу у світі комплексну збірку правил роботи штучного інтелекту.

Про це повідомив європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон.

У грудні минулого року політики ЄС досягли політичної згоди щодо Закону про штучний інтелект — першої спроби блоку регулювати нові технології. Переговори тривали 36 годин. Оскільки закон складний і комплексний, політикам знадобився ще час на його технічне доопрацювання.

Очікується, що комітет ЄС з питань внутрішнього ринку й послуг ухвалить правила 13 лютого, після чого 10—11 квітня відбудеться пленарне голосування.

Основним противником угоди була Франція, пише Euractiv. Разом з Німеччиною та Італією вона вимагала менш суворих правил регулювання для потужних ШІ-моделей, що підтримують такі ШІ-системи загального призначення, як ChatGPT і Bard. Прикладом такої моделі може слугувати GPT-4 від OpenAI.

Держави просили обмежити правила кодексами поведінки, оскільки не хотіли, щоб новий закон перешкоджав перспективним європейським стартапам, як-от Mistral AI і Aleph Alpha, які могли б кинути виклик американським компаніям у цій галузі.

Однак Європейський парламент був одностайним, вимагаючи жорстких правил для цих моделей, мовляв, неправильно робити винятки для найпотужніших ШІ-моделей, залишаючи весь регуляторний тягар на менших моделях.