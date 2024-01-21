Республіканець Рон Десантіс знявся з президентських перегонів у США на користь Дональда Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно знявся з президентських перегонів у США на користь Дональда Трампа.

Десантіс зазначив, що його кампанія не має чіткого шляху до президентського успіху.

«Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтервʼю, я б це зробив, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою кампанію», — сказав Десантіс.

Десантіс також заявив, що він підтримує Дональда Трампа, тому що «стало зрозуміло», що «більшість республіканців на первинних виборах хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс». Десантіс, хоч і визнав «розбіжності» з Трампом, заявив, що той «перевершує чинного президента Джо Байдена».

Відступивши, Десантіс залишив колишню губернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі єдиною суперницею Трампа від республіканців.

Вибори президента США

Трамп на республіканських кокусах у штаті Айова набрав 51% голосів, його конкуренти від Республіканської партії Рон ДеСантіс — 21,2%, а колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі — 19,1%. У вівторок, 23 січня, у Нью-Гемпширі пройдуть вирішальні для Трампа кокуси.

Що таке кокуси

У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси — це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї партії, збираються в школах, церквах, театрах та інколи навіть у звичайних оселях. На республіканських кокусах кандидатів зазвичай визначають таємним голосуванням.

Спочатку — Айова, потім — Нью-Гемпшир

Айова завжди голосує першою, бо так склалося історично. Далі проводять вибори в Нью-Гемпширі. Оскільки ці два штати завжди обирають кандидата першими, результати голосування там дуже важливі. Переможці отримують увагу медіа, підтримку фінансових донорів і репутацію лідера — це може вплинути на виборців в інших місцях.