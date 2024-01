Дональд Трамп виграв кокуси в Айові. Що це означає

Дональд Трамп отримав підтримку більшості учасників на кокусах Республіканської партії в штаті Айова. Кокус — це перший етап внутрішньопартійного голосування на президентських виборах.

Про це оголосило Associated Press, передає The New York Times.

Дональд Трамп набрав 51% голосів, тоді як його конкуренти губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 21,2%, а колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі — 19,1%. Тим часом підприємець Вівек Рамасвамі набрав 7,7% і після цього вибув, заявивши, що підтримає Трампа, пише Bloomberg. На голосування прийшли понад 100 тисяч людей, але це менше, ніж очікувалося: холодна погода змусила декого залишитися вдома.

Результати кокусів в Айові дозволили Дональду Трампу посилити контроль над висуненням у президенти від Республіканської партії. Водночас ДеСантіс і Гейлі не збираються виходити з перегонів.