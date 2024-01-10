Ніккі Гейлі скоротила розрив із Трампом за рейтингами в Нью-Гемпширі. Чому це важливо

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі скоротила розрив у рейтингах із Дональдом Трампом перед первинними виборами республіканців у штаті Нью-Гемпшир. Зараз Трампа підтримують 39% ймовірних республіканських виборців у штаті, коли Гейлі має 32%.
Про це пише CNN із посиланням на останнє опитування, проведене університетом Нью-Гемпширу.
Підтримка Гейлі зросла на 12 відсоткових пунктів з часу останнього опитування CNN/UNH у листопаді 2023 року. Соціологи зазначають, що Гейлі почала стрімко набирати голоси минулого літа, тоді як показники її опонентів, зокрема Трампа, залишаються стабільними або знизилися з осені.
Підтримка Гейлі різко зросла серед виборців, зареєстрованих як незадекларовані (незалежних виборців) — з листопада вона піднялася на 18% у цій групі. Її рейтинг також зріс на 20% серед тих виборців, хто є ідеологічно поміркованим.
Решта кандидатів від республіканців у Нью-Гемпширі відстають від Трампа і Гейлі: колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті має 12% підтримки ймовірних виборців, підприємець Вівек Рамасвамі — 8%, губернатор Флориди Рон Десантіс — 5%, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон — менш ніж 1%.
Нью-Гемпшир першим проводить праймеріз серед інших штатів — 23 січня 2024 року, і таким чином здебільшого визначає тренд підтримки кандидатів у США загалом. Переможці у праймеріз у цьому штаті зазвичай отримують більшу увагу всіх американців, а також більше фінансових вливань від донорів на їхню подальшу виборчу кампанію.
- У листопаді 2023 року Республіканська партія мала більшу прихильність виборців. Американці вважають, що республіканці в нинішній ситуації можуть краще справитись з економікою, інфляцією та злочинністю, тоді як демократи мають перевагу в боротьбі з насильством із застосуванням зброї, освіті та охороні здоровʼя. Тоді Дональд Трамп випереджав чинного голову Білого дому Джо Байдена в пʼяти з шести ключових штатів. Йдеться про так звані штати, які визначають долю виборів, — це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Вісконсин.