Ніккі Гейлі скоротила розрив із Трампом за рейтингами в Нью-Гемпширі. Чому це важливо

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі скоротила розрив у рейтингах із Дональдом Трампом перед первинними виборами республіканців у штаті Нью-Гемпшир. Зараз Трампа підтримують 39% ймовірних республіканських виборців у штаті, коли Гейлі має 32%.

Про це пише CNN із посиланням на останнє опитування, проведене університетом Нью-Гемпширу.

Підтримка Гейлі зросла на 12 відсоткових пунктів з часу останнього опитування CNN/UNH у листопаді 2023 року. Соціологи зазначають, що Гейлі почала стрімко набирати голоси минулого літа, тоді як показники її опонентів, зокрема Трампа, залишаються стабільними або знизилися з осені.

Підтримка Гейлі різко зросла серед виборців, зареєстрованих як незадекларовані (незалежних виборців) — з листопада вона піднялася на 18% у цій групі. Її рейтинг також зріс на 20% серед тих виборців, хто є ідеологічно поміркованим.