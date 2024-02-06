У Facebook та Instagram позначатимуть фото, створені штучним інтелектом

У соцмережах Facebook, Instagram і Threads незабаром позначатимуть усі зображення, які створили за допомогою штучного інтелекту.

Про це йдеться у блозі Meta.

Штучно згенеровані зображення позначатимуть видимими маркерами й невидимими водяними знаками, які вбудують у файли зображень. Компанія Meta вже маркує весь контент, створений за допомогою власних інструментів штучного інтелекту, але в найближчі місяці це поширять і на інших розробників ШІ, зокрема на OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabetʼs.

Meta

Meta

«Ми співпрацюємо з галузевими партнерами, щоб узгодити загальні технічні стандарти, які покажуть, що контент створили за допомогою ШІ. Ці стандарти дозволять позначати створені штучним інтелектом зображення, які користувачі публікують у Facebook, Instagram і Threads», — заявили в Meta.

Штучний інтелект поширюється все більше, тому регулятори пропонуватимуть різні методи виявлення штучних зображень. Спеціалісти очікують, що люди та компанії намагатимуться обійти захист, створений для виявлення цього. Тому важливо навчити користувачів мережі вже зараз розпізнавати контент, створений за допомогою штучного інтелекту, і перевіряти, чи заслуговує на довіру акаунт, який опублікував підозріле зображення.