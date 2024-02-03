Колишній премʼєр Пакистану Імран Хан і його дружина отримали сім років вʼязниці за надто швидке весілля після розлучення

Колишнього премʼєр-міністра Пакистану Імрана Хана та його дружину Бушру Бібі засудили до семи років увʼязнення за надто швидке весілля після розлучення — це не відповідає шаріату. Для Імрана Хана це вже третій вирок за тиждень і четвертий за пів року — раніше Хана судили в справах про корупцію.
Про це пише ВВС.
Згідно з рішенням суду, у січні 2018 року Імран Хан і Бушра Бібі зіграли весілля, порушуючи встановлену в Корані заборону — жінкам не можна виходити заміж одразу після розлучення. Згідно з мусульманським священним писанням, після розлучення жінка повинна почекати хоча б три місяці перед укладенням наступного шлюбу.
Щоб не порушувати цієї норми, Хан попросив муллу провести весілля ще раз уже в лютому, після належних трьох місяців. Однак це не допомогло йому довести невинуватість у суді. До суду на Хана подав колишній чоловік Бушри Бібі Хавара Манекі — він також звинуватив пару в перелюбстві.
Крім семи років тюремного увʼязнення, суд призначив Хану та Бібі штраф у 500 тисяч рупій — це приблизно $1 800. Бушра Бібі — третя дружина Імрана Хана: раніше він мав шлюб із Джемімою Голдсміт (1995—2004 роки) і з Рехам Хан (2004—2005 роки).
- Перші підозри в корупції Хану, який обіймав посаду прем’єра Пакистану з 2018 по 2022 рік, висунули в жовтні 2022 року. Наразі проти нього порушено понад 150 справ. У травні 2023 року суд заарештував Хана, але через масштабні акції протесту в усій країні йому змінили запобіжний захід і дозволили повернутися додому.
- У серпні 2023 року Імрана Хана засудили до трьох років вʼязниці за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Уже 30 січня 2024 року його засудили до 10 років увʼязнення за держзраду, а 31 січня — до 14 років увʼязнення за продаж державних подарунків. Сам Хан заявляє, що численні справи проти нього є політично вмотивованими.