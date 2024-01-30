Колишньому премʼєру Пакистану дали ще 10 років вʼязниці за держзраду — до цього він отримав термін за корупцію

Пакистанський суд напередодні виборів засудив колишнього премʼєр-міністра країни Імрана Хана до 10 років увʼязнення за держзраду. Це вже другий за пів року вирок для політика.

Reuters пише, що Імрана Хана визнали винним у розголошенні держтаємниці. Разом із колишнім премʼєром до 10 років увʼязнення засудили й ексміністра закордонних справ країни Шаха Мехмуда Куреші.

Слідство вважає, що Імран Хан оприлюднив зміст секретної телеграми, надісланої послом Пакистану у Вашингтоні уряду в Ісламабаді.

Це вже другий вирок Імрану Хану за останні кілька місяців. У серпні 2023 року його засудили до трьох років вʼязниці за звинуваченням у зловживанні службовим становищем.