Колишньому премʼєру Пакистану дали ще 10 років вʼязниці за держзраду — до цього він отримав термін за корупцію

Пакистанський суд напередодні виборів засудив колишнього премʼєр-міністра країни Імрана Хана до 10 років увʼязнення за держзраду. Це вже другий за пів року вирок для політика.
Reuters пише, що Імрана Хана визнали винним у розголошенні держтаємниці. Разом із колишнім премʼєром до 10 років увʼязнення засудили й ексміністра закордонних справ країни Шаха Мехмуда Куреші.
Слідство вважає, що Імран Хан оприлюднив зміст секретної телеграми, надісланої послом Пакистану у Вашингтоні уряду в Ісламабаді.
Це вже другий вирок Імрану Хану за останні кілька місяців. У серпні 2023 року його засудили до трьох років вʼязниці за звинуваченням у зловживанні службовим становищем.
- Перші підозри в корупції Хану, який обіймав посаду прем’єра з 2018 по 2022 рік, висунули в жовтні 2022 року. Наразі проти нього порушено понад 150 справ. У травні 2023 року суд заарештував Хана, але через масштабні акції протесту в усій країні йому змінили запобіжний захід і дозволили повернутися додому.