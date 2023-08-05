Колишнього премʼєра Пакистану Імрана Хана засудили до 3 років увʼязнення. Його минулий арешт викликав масові протести

Пакистанський суд засудив колишнього премʼєр-міністра країни Імрана Хана до 3 років увʼязнення за звинуваченням у корупції.
Як пише Al Jazeera, Хану дали тюремний термін таі штраф у 100 тисяч рупій (близько $1,2 тисячі) за продаж подарунків, які він отримував під час закордонних візитів. Загалом він «заробив» на них $635 тисяч.
Колишній премʼєр звинувачення заперечує. Його адвокати заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду. Поки Хана відвезли у вʼязницю Лахора.
За пакистанським законом, премʼєр-міністри зобовʼязані зберігати подарунки, які отримують, у державному сховищі. Продавати їх заборонено.
- Перші підозри в корупції Хану, який обіймав посаду прем’єра з 2018 по 2022 рік, висунули в жовтні 2022 року. Наразі проти нього порушено понад 150 справ. У травні 2023 року суд заарештував Хана, але через масштабні акції протесту в усій країні йому змінили запобіжний захід і дозволили повернутися додому.