Колишньому премʼєру Пакистану дали ще 14 років увʼязнення. Це вже другий вирок за тиждень

Колишнього премʼєр-міністра Пакистану Імрана Хана та його дружину Бушру Бібі засудили до 14 років увʼязнення у справі про корупцію — їх визнали винними у продажі державних подарунків. Це вже третій за пів року і другий за тиждень вирок для політика.
Про це пише Al Jazeera.
Пакистанський суд постановив, що, окрім тюремного увʼязнення, подружжя не може балотуватися на державні посади протягом 10 років, а також наклав штраф — 757 мільйонів рупій (приблизно $9,1 мільйона).
Вирок винесли через день після того, як Імрана Хана засудили до 10 років увʼязнення за розголошення державної таємниці. Тоді разом із колишнім премʼєром засудили й ексміністра закордонних справ країни Шаха Мехмуда Куреші — слідство вважає, що Імран Хан оприлюднив зміст секретної телеграми, надісланої послом Пакистану у Вашингтоні уряду в Ісламабаді.
А в серпні 2023 року Імрана Хана засудили до трьох років вʼязниці за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Сам Хан заявляє, що численні справи проти нього є політично вмотивованими.
- Перші підозри в корупції Хану, який обіймав посаду прем’єра Пакистану з 2018 по 2022 рік, висунули в жовтні 2022 року. Наразі проти нього порушено понад 150 справ. У травні 2023 року суд заарештував Хана, але через масштабні акції протесту в усій країні йому змінили запобіжний захід і дозволили повернутися додому.