ГУР заявив про кібератаку на росіян — у них масштабний збій в роботі дронів

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його кіберфахівці успішно атакували програми керування дронами — у росіян тепер значні проблеми.
Атаковано софт, який росіяни встановлюють для перепрошивки квадрокоптерів марки DJI під бойові потреби. Це програмне забезпечення дозволяє ворожим операторам дронів налаштовувати пульти управління, захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт, а також керувати дроном з компʼютера. Також атакований софт відповідає за систему розпізнавання «свій — чужий».
Кіберфахівці зупинили роботу серверів, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє росіянам у доступі. Через це керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема за рахунок переходу в ручний режим управління, додають у ГУР.
- 18 січня хакери зламали російське держпідприємство, яке будує військові обʼєкти по всій території росії, і викачали понад 1,2 ТБ даних Головного військово-будівельного управління зі спеціальних обʼєктів. Це понад 500 паспортiв військових обʼєктів Міноборони рф, зокрема арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми — навіть ті, що розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проєктна документація.
- Потім, 24 січня, в ГУР повідомили, що українські хакери з групи BO Team знищили базу даних російського далекосхідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Він займається обробкою даних із супутників і працює з Міноборони і Генштабом рф. Також атака відрізала від мережі російську станцію в Арктиці на острові Більшовик, яка виконує важливі завдання у військовій сфері.
- Згодом хакери ГУР атакували компанію IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російську промисловість. Вони знищили її ІТ-інфраструктуру.
- Вже 30 січня у ГУР повідомили про злам серверу спецзвʼязку Міністерства оборони росії.