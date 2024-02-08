ГУР заявив про кібератаку на росіян — у них масштабний збій в роботі дронів

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його кіберфахівці успішно атакували програми керування дронами — у росіян тепер значні проблеми.

Атаковано софт, який росіяни встановлюють для перепрошивки квадрокоптерів марки DJI під бойові потреби. Це програмне забезпечення дозволяє ворожим операторам дронів налаштовувати пульти управління, захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт, а також керувати дроном з компʼютера. Також атакований софт відповідає за систему розпізнавання «свій — чужий».

Кіберфахівці зупинили роботу серверів, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє росіянам у доступі. Через це керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема за рахунок переходу в ручний режим управління, додають у ГУР.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / Головне управління розвідки МО України