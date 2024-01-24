Українські хакери атакували центр космічної гідрометеорології рф. Це руйнівні наслідки для росії

Українські хакери з групи BO Team знищили базу даних російського далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Це матиме руйнівні наслідки для росії, повідомило Головне управління розвідки України.

Центр «Планета» займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних субʼєктів: передусім — Міноборони росії, Генеральний штаб та служби МНС рф.

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Хакери проникли в базу даних центру й знищили 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації — близько 2 петабайт даних, а вартість втраченого росією цифрового масиву може становити щонайменше $10 мільйонів.

Серед знищеного ― метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС рф, «Роскосмос» та низка інших відомств росії, а також — напрацьовані роками унікальні дослідження. Також це повністю відрізало від мережі російську станцію в Арктиці на острові Більшовик, яка виконує важливі завдання у військовій сфері держави-агресора.

Робота суперкомпʼютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі. У ГУР наголосили, що один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує $350 тисяч. В умовах жорстких санкцій проти росії повторно отримати такий софт фактично неможливо.

Загалом десятки стратегічних компаній рф, які працюють на «оборонку» і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.

Разом зі сховищами даних, серверами та компʼютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.