Джерела «Бабеля»: Українські хакери викрали документацію на 500 військових обʼєктів рф

Українські хакери з Blackjack зламали російське держпідприємство, яке будує військові обʼєкти по всій території росії.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в силових структурах.
Хакери викачали понад 1,2 ТБ даних «Головного військово-будівельного управління по спеціальних обʼєктах». Це понад 500 паспортiв військових обʼєктів Міноборони рф, зокрема арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми — навіть ті, що розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проєктна документація.
Хакери також знесли сім серверів та зашифрували понад 150 компʼютерів співробітників установи. Фактично, російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації — тепер будувати нові обʼєкти доведеться по памʼяті.
- 9 січня хакери з Blackjack зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» і знесли його сервери — так вони помстилися за кібератаку на оператора «Київстар». Хакери видалили 20 терабайт даних — офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Частина жителів Москви залишилась без інтернету та телебачення.