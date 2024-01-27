Хакери ГУР знищили ІТ-інфраструктуру компанії, що працювала на російську оборону

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що її кіберфахівці атакували компанію IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російську промисловість.

Вказано, що компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств. Вона допомагала впроваджувати інформаційні системи в установи, що займаються проєктуванням і виробництвом транспорту і обладнання, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу. Після атаки IPL Consulting втратила всю ІТ-інфраструктуру обсягом понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних. В ГУР заявили, що від цього постраждають десятки компаній, які працюють на «оборонку» росії.

«Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі», — додали у відомстві.