Хакери ГУР «поклали» сервер спецзвʼязку Міністерства оборони росії

Хакери Головного управління розвідки «поклали» сервер спецзвʼязку Міністерства оборони росії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Зокрема, українські фахівці припинили обмін інформацією між підрозділами російського Міноборони, які користувались розташованим у Москві сервером спецзвʼязку.
Програмне забезпечення на атакованому сервері ФСБ рф затвердила як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.
Такий софт встановлювали на різних стратегічних обʼєктах державного сектора росії, зокрема й на військових.
- Це не перша кібератака на російські обʼєкти за останній час. Зокрема, 27 січня кіберфахівці ГУР атакували російську компанію IPL Consulting, яка впроваджує інформаційні системи в оборонну промисловість рф.
- 24 січня в ГУР також повідомили, що українські хакери з групи BO Team знищили базу даних російського далекосхідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Він займається обробкою даних із супутників і працює з Міноборони і Генштабом рф. Також атака відрізала від мережі російську станцію в Арктиці на острові Більшовик, яка виконує важливі завдання у військовій сфері.
- А 23 січня ГУР повідомляв, що невідомі хакери влаштували масштабний збій у роботі московського інтернет-провайдера «Акадо-телеком», який забезпечував інтернетом держструктури росії, зокрема й Адміністрацію президента володимира путіна, Федеральну службу безпеки, Федеральну службу охорони, органи місцевого самоврядування, Сбербанк та інші обʼєкти.
- 18 січня хакери також зламали російське держпідприємство, яке будує військові обʼєкти по всій території рф, і викачали понад 1,2 ТБ даних «Головного військово-будівельного управління по спеціальних обʼєктах». Це понад 500 паспортiв військових обʼєктів Міноборони рф, зокрема арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми — навіть ті, що розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проєктна документація.