ГУР: Хакери зламали провайдера, який забезпечував інтернетом адміністрацію путіна

Невідомі хакери влаштували масштабний збій у роботі московського інтернет-провайдера «Акадо-телеком», який забезпечував інтернетом держструктури росії, зокрема Адміністрацію президента володимира путіна, Федеральну службу безпеки, Федеральну службу охорони, органи місцевого самоврядування, Сбербанк та інші обʼєкти.
Про це повідомило Головне управління розвідки України.
Російські користувачі масово скаржились на відсутність інтернету та неможливість звʼязатися зі службою підтримки «Акадо» 21 і 22 січня. Через спричинені проблеми в Москві та низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств.
Точний масштаб збитків для росії уточнюють.
- 9 січня хакери з Blackjack зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» і знесли його сервери — так вони помстилися за кібератаку на оператора «Київстар». Хакери видалили 20 терабайт даних — офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Частина жителів Москви залишилась без інтернету та телебачення.
- 18 січня хакери зламали російське держпідприємство, яке будує військові обʼєкти по всій території росії, і викачали понад 1,2 ТБ даних «Головного військово-будівельного управління по спеціальних обʼєктах». Це понад 500 паспортiв військових обʼєктів Міноборони рф, зокрема арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми — навіть ті, що розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проєктна документація.