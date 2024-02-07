Глава СБУ Малюк обговорив із послами G7 стеження за журналістами Bihus.Info

Голова Служби безпеки Василь Малюк зустрівся з послами країн «Великої сімки» (G7). Вони обговорили питання взаємодії та демократичного розвитку України під час війни, а також стеження за журналістами проєкту Bihus.Info — журналісти стверджують, що стеження за ними влаштував Департамент захисту нацдержавності СБУ.

Малюк запевнив, що спецслужба захищатиме демократичні цінності, зокрема свободу слова. За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення — керівника ДЗНД Романа Семенченка звільнили ще 31 січня. Також переформатують роботу тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

«Незалежність у роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ», — заявив Малюк.

Також голова спецслужби розповів послам країн G7 про внесок СБУ у захист країни — про уражання Кримського мосту, витіснення рф з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки й військових обʼєктів. І подякував за підтримку України.

Раніше депутати Верховної Ради викликали голову СБУ Василя Малюка для доповіді про стеження за журналістами. Пізніше Малюк розкритикував дії співробітників Департаменту захисту національної державності, яких звинувачують у стеженні за Bihus.Info.