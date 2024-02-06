Справу про стеження за журналістами Bihus.Info розслідуватиме ДБР

Державне бюро розслідувань розслідуватиме справу про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info, повідомив Офіс генерального прокурора.

Це пояснили тим, що до стеження за журналістами можуть бути причетні працівники правоохоронного органу — отже, досудове розслідування стосується підслідності ДБР. Журналісти стверджують, що стеження за ними влаштував Департамент захисту нацдержавності СБУ.

Що передувало

16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.

Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info. Також юристи редакції Bihus.Info звернулися до правоохоронців із заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів.

У розслідуванні, яке вийшло 5 лютого, розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей, яких ідентифікували завдяки відео з камер готелю, де перебувала редакція 27 грудня минулого року. Звільнений голова Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко в телефонній розмові з Bihus.Info не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції. Журналісти Bihus.Info заявили, що стеження за ними тривало й останніми днями.

Служба безпеки України після публікації розслідування Bihus.Info про стеження за журналістами заявила, що серед клієнтів дилерів, через яких наркотики постачалися іншим людям, були деякі співробітники Bihus.Info. Зокрема, операторка, яка фігурувала в кримінальному провадженні про незаконне виробництво і зберігання наркотиків.

Депутати Верховної Ради викликали голову СБУ Василя Малюка для доповіді про стеження за журналістами. Пізніше Малюк розкритикував дії співробітників Департаменту захисту національної державності, яких звинувачують у стеженні за журналістами.