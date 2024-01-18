Bihus.Info подали заяви до правоохоронців про втручання в особисте життя. Поліція відкрила справу

Юристи редакції Bihus.Info звернулись до правоохоронців з заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів. Про це йдеться на сайті проєкту.

За словами юристки журналістів Єлизавети Середіни, під час аналізу опублікованого відео встановили, що членів команди прослуховували близько року.

Крім того, камери, які знімали представників Bihus.Info у заміському комплексі, були, вочевидь, попередньо встановлені невідомими.

«За цими фактами ми направили заяви до Нацполіції та Офісу генпрокурора за трьома статтями: 182 (порушення недоторканності приватного життя), 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами звʼязку або через компʼютер) та 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», — зазначає юристка.

Крім того, Bihus.Info звернулись до СБУ з вимогою визнати членів команди потерпілими у вже відкритому провадженні.

Київська поліція заявила, що уже розслідує факт стеження за командою Bihus.Info. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя, за якою загрожує до 5 років обмеження волі. Із заявою до поліції звернулась журналістка. У ній вона заявила про незаконний збір і поширення конфіденційної інформації про неї.