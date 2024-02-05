Bihus.Info заявив про стеження з боку СБУ: операцію влаштував Департамент захисту нацдержавності

Команда Bihus.Info провела розслідування і з’ясувала, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ. В операції брали участь понад 30 людей. Їх ідентифікували завдяки відео з камер готелю, де перебувала редакція 27 грудня минулого року.

До встановлення камер у номерах, де жила редакція, імовірно, залучали й Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. У відпочинковому комплексі операція спецслужби тривала шість діб, заявили розслідувачі.

У розслідуванні йдеться, що спочатку представники СБУ під легендою замовлення корпоративу двічі за період 15—22 грудня приїжджали в комплекс, щоб детально оглянути номери, у які мала заселитися редакція Bihus.Info. Журналісти ідентифікували співробітника СБУ Ігоря Кравченка.

Для «корпоративу» в готель прибули близько 30 людей, у деяких з них були великі валізи. Імовірно, там була техніка. Група людей приїхала на синьому автомобілі Volkswagen Caddy, такі використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ.

Журналісти вважають, що ці люди встановили приховані камери в номерах. Через кілька днів, коли редакція виселилася, інші люди приїхали й забрали камери. Редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені в сауні та щонайменше 8 кімнатах.

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СБУ не відповіла на запитання журналістів, чи там отримували ухвали суду на встановлення прихованої техніки в кімнатах і як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер опинилися в публічному доступі.

31 січня зі Служби безпеки звільнили голову Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка — у телефонній розмові з Bihus.Info він не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції.