Bihus.Info заявив про стеження з боку СБУ: операцію влаштував Департамент захисту нацдержавності

Команда Bihus.Info провела розслідування і з’ясувала, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ. В операції брали участь понад 30 людей. Їх ідентифікували завдяки відео з камер готелю, де перебувала редакція 27 грудня минулого року.
До встановлення камер у номерах, де жила редакція, імовірно, залучали й Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. У відпочинковому комплексі операція спецслужби тривала шість діб, заявили розслідувачі.
У розслідуванні йдеться, що спочатку представники СБУ під легендою замовлення корпоративу двічі за період 15—22 грудня приїжджали в комплекс, щоб детально оглянути номери, у які мала заселитися редакція Bihus.Info. Журналісти ідентифікували співробітника СБУ Ігоря Кравченка.
Для «корпоративу» в готель прибули близько 30 людей, у деяких з них були великі валізи. Імовірно, там була техніка. Група людей приїхала на синьому автомобілі Volkswagen Caddy, такі використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ.
Журналісти вважають, що ці люди встановили приховані камери в номерах. Через кілька днів, коли редакція виселилася, інші люди приїхали й забрали камери. Редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені в сауні та щонайменше 8 кімнатах.
СБУ не відповіла на запитання журналістів, чи там отримували ухвали суду на встановлення прихованої техніки в кімнатах і як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер опинилися в публічному доступі.
31 січня зі Служби безпеки звільнили голову Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка — у телефонній розмові з Bihus.Info він не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції.
- 16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.
- Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info. Також юристи редакції Bihus.Info звернулися до правоохоронців із заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів.