Bihus.Info: До стеження за журналістами причетні 30 людей

Команда Bihus.Info поїхала в етнографічний комплекс «Українське село» під Києвом, де відбувалося стеження за співробітниками медіа, і поспілкувалася з персоналом. Журналісти дізналися, що до стеження причетні 30 людей.

За тиждень до прибуття журналістів у комплекс туди приїжджав чоловік, якого цікавив ресторан, а саме — де стоять ялинка, колонки й обігрівачі. Він забронював на 26 грудня готельні номери й сауну, де наступного дня були співробітники Bihus.Info.

За даними медіа, щойно персонал заходив у ресторанний зал, 30 людей, які були нібито на корпоративі, замовкали. Bihus.Info припускає, що ці люди встановили камери в готельних номерах команди та в сауні. Співробітники медіа згадали, що бачили у своїх кімнатах щось схоже на пожежну сигналізацію. Коли команда туди повернулася знову, «сигналізацій» не було.

«Коли ми заїхали, більшість «технічної команди» виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, у комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхали всього кілька людей, які взяли ключі від усіх номерів. Імовірно, щоб забрати камери», — додали в Bihus.Info.

Видання «Народна правда», яке опублікувало відео зі стеженням за Bihus.Info, видалило свою новину і відео на YouTube-каналі. А канал став закритим.