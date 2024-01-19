Bihus.Info: До стеження за журналістами причетні 30 людей

Команда Bihus.Info поїхала в етнографічний комплекс «Українське село» під Києвом, де відбувалося стеження за співробітниками медіа, і поспілкувалася з персоналом. Журналісти дізналися, що до стеження причетні 30 людей.
За тиждень до прибуття журналістів у комплекс туди приїжджав чоловік, якого цікавив ресторан, а саме — де стоять ялинка, колонки й обігрівачі. Він забронював на 26 грудня готельні номери й сауну, де наступного дня були співробітники Bihus.Info.
За даними медіа, щойно персонал заходив у ресторанний зал, 30 людей, які були нібито на корпоративі, замовкали. Bihus.Info припускає, що ці люди встановили камери в готельних номерах команди та в сауні. Співробітники медіа згадали, що бачили у своїх кімнатах щось схоже на пожежну сигналізацію. Коли команда туди повернулася знову, «сигналізацій» не було.
«Коли ми заїхали, більшість «технічної команди» виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, у комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхали всього кілька людей, які взяли ключі від усіх номерів. Імовірно, щоб забрати камери», — додали в Bihus.Info.
Видання «Народна правда», яке опублікувало відео зі стеженням за Bihus.Info, видалило свою новину і відео на YouTube-каналі. А канал став закритим.
- 16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.
- Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info. Також юристи редакції Bihus.Info звернулись до правоохоронців із заявами за кількома статтями — зокрема щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів.