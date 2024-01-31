ГУР: Полонених, яких рф нібито перевозила у збитому літаку Іл-76, сьогодні не обміняли

Українських військових, яких росія начебто перевозила на збитому літаку Іл-76 24 січня, під час сьогоднішнього обміну полоненими не повернули. Доля цих військовослужбовців зі списку наразі невідома.

Про це у коментарі «Голосу Америки» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака Іл-76, під час цього обміну не повернули», — заявив Юсов.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі «Армія TV» зазначив, що сьогодні додому повернулися ті військові, кого мали обміняти 24 січня. Однак серед них не було 65 бійців, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76.

«Повернулися ті, хто мав повернутися попереднього разу під час скасованого обміну. На жаль, 65 військовослужбовців, які, як росія стверджувала, знаходяться на борту літака Іл, не повернули. Так само росія відмовляється надати будь-яку інформацію [про них]», — пояснив Яценко.

Росіяни стверджують, що на борту літака Іл-76 було 65 українських військовополонених — список полонених публікували російські пропагандисти. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими пізніше підтвердив, що 24 січня справді планували обміняти 65 українських оборонців, імена яких опублікували російські пропагандисти після падіння Іл-76.

Водночас опитані родичі бійців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами пропагандистів, наразі не знайшли на оприлюднених фрагментах тіл особливих ознак, які б вказували на їхніх рідних.

Раніше Юсов казав, що на борту могли бути ракети для систем С-300 і С-400, а полонених могли використовувати як щит.

А що сталося?

Вранці 24 січня в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу та троє супровідників — усі вони загинули. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів, але цього разу промовчала. 25 січня в ГУР розповіли, що на борту збитого Іл-76 мали бути вищі чиновники військово-політичного керівництва, однак російська ФСБ заборонила їм летіти в «останній момент». До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглядати місце події.

Генштаб ЗСУ опосередковано підтвердив, що українські війська збили Іл-76, додавши, що ворог використовує такі літаки для доставки в Бєлгород боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Харків і область. У своїй заяві Генштаб про нібито загибель українських військовополонених не згадував.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.