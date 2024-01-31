Україна провела один з найбільших обмінів полоненими — додому повернулись 207 бійців і бійчинь

Україна провела обмін полоненими та повернула додому 207 захисників і захисниць. Натомість росія отримала 195 своїх окупантів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші — вдома. 207 хлопців. Повертаємо,попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», — зазначив голова країни.

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Серед врятованих військовослужбовців 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони й один представник Національної поліції України. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

180 оборонців, які повертаються додому, — з рядового та сержантського складу, ще 27 — офіцери. Щонайменше 36 із них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсону, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.