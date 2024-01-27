Нідерланди доєдналися до IT-коаліції з кіберзахисту України та зробили перший внесок

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» до ІТ-коаліції доєдналися Нідерланди та зробили свій перший внесок у розмірі €10 мільйонів.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Метою IT-коаліції є підтримка українських Міноборони та Збройних Сил у галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.
У ході роботи Контактної групи Данія, зокрема, виділила 91 мільйон данських крон (понад €12 мільйонів) на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції. Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони — це важливий внесок у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.
«Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень», — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.
- IТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески до ІТ-коаліції раніше зробили також Естонія (€500 тисяч) та Люксембург (€10 мільйонів). Литва та Латвія також передали Україні допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.
- Із січня в Парижі почала роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Протягом 2024 року Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar (фінансують це частинами Франція, Україна та союзники).
- Також цього місяця Україна й Латвія заснували Коаліцію дронів і РЕБ. До неї вже доєдналися Швеція і Велика Британія.
- У листопаді 2023 року на «Рамштайні» створили Коаліцію розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція. До коаліції увійшли 20 країн.
- Також є Коаліція винищувачів, Танкова коаліція, Коаліція з посилення безпеки Чорного моря, а ще Коаліція можливостей для довготривалого захисту України й стримування російської агресії протягом десятиліть.