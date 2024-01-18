Франція виготовить для України 78 САУ Caesar

Протягом 2024 року Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Україна вже зробила свій внесок у цю програму, придбавши шість Caesar, і готова вкласти частину своїх ресурсів в озброєння. Франція також заохочує союзників до проєкту з виробництва.

За словами міністра, Франція зможе виробити 78 САУ Caesar за цей рік, бо скоротила цикл виробництва однієї установки з 30 до 15 місяців. А виробник Nexter створив потрібні запаси й мобілізував людські ресурси.

Водночас Франція збільшить поставки боєприпасів до нових гаубиць до трьох тисяч на місяць. Раніше Україна отримувала від тисячі до двох тисяч снарядів.

САУ Caesar («Цезар») під стандартний натівський боєприпас калібу 155 мм призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для «пробивки» проходів у мінних полях і загородженнях. Її ефективна дистанція ведення вогню до 42 км. Україна отримала від Франції 30 одиниць Caesar. Данія у 2023 році обіцяла ЗСУ ще 19 одиниць. Перші САУ прибули у квітні 2023 року.