У січні в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії

У січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі з делегацією Сенату парламенту Франції, передає пресслужба Міноборони.

Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки поставкам від союзників західних артилерійських систем. Збройні сили України зацікавлені у подальшій закупівлі французьких самохідних артилерійських установок Caesar калібру 155 мм, які вже є на озброєнні української армії. Гаврилюк зауважив, що ці САУ продемонстрували високу ефективність у бою.

У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту. ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти передачі ЗСУ більшої кількості боєприпасів до Caesar.