До Коаліції дронів долучилися Швеція і Британія

Новостворена Коаліція дронів поповнилася двома новими учасниками — Швецією і Великою Британією. Тепер вона має чотирьох членів включно з Латвією та Україною.

Про це повідомило Міноборони.

Коаліцію дронів і РЕБ заснували Україна та Латвія 17 січня під час візиту міністра оборони останної Андріса Спрудса до Києва.

Тоді про намір приєднатися до коаліції та стати її співлідером разом з Латвією оголосила Велика Британія. А міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив про аналогічне рішення на засіданні Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Головне завдання цього обʼєднання — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників та радіоелектронної боротьби для потреб війни. У Міноборони казали, що сьогодні Україна виробляє більше 70 зразків БпЛА, які легалізовані і експлуатуються на передовій.

Які є ще коаліції?

Із січня в Парижі почала роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Протягом 2024 року Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar (фінансують це частинами Франція, Україна та союзники).

У листопаді на «Рамштайні» створили Коаліцію розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція. До неї увійшли 20 країн. А перед цим Україна, Естонія і Люксембург запустили ІТ-коаліцію. Також є Коаліція винищувачів, Танкова коаліція, Коаліція з посилення безпеки Чорного моря, а ще Коаліція можливостей для довготривалого захисту України й стримування російської агресії протягом десятиліть.