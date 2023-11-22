Міністр оборони назвав пʼять ключових підсумків «Рамштайну»

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Він назвав пʼять ключових підсумків «Рамштайну», про які можна говорити публічно:

З 20 країн сформували нову коаліцію наземних засобів ППО. Лідери — Німеччина та Франція. Берлін також зобовʼязався надати один комплект системи Patriot у найближчому пакеті допомоги.

Нідерланди підготували €2 млрд на військову допомогу Україні.

Естонія, як лідер ІТ-коаліції, надасть пів мільйона доларів на діяльність коаліції — на додаток до зобов’язань Люксембурга на суму €10 мільйонів.

Британія та Норвегія в межах Морської коаліції шукатимуть ефективні способи посилення безпеки в Чорному морі.

Триває робота над Дорожньою картою взаємосумісності — щоб українська армія відповідала всім критеріям НАТО.

Міністр оборони України подякував за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Він наголосив, що кожна одиниця озброєння, надана Силам оборони України, посилює їхню здатність чинити опір ворогу та звільняти українську територію.

Володимир Зеленський також заявив, що на «Рамштайні» країни-партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України.

До них увійшли боєприпаси, ракети, системи радіоелектронної боротьби, дрони і нові потужності для ППО. Також була створена коаліція розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція. Зеленський додав, що «український повітряний щит стає сильнішим», але розповідати публічно деталі поки не може.