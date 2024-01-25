ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом визнати депортацію українських дітей геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей росією геноцидом.
Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), яку Асамблея ухвалила у квітні минулого року, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей.
«Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України є воєнним злочином, злочином проти людяності та містить ознаки геноциду», — наголосила Євгенія Кравчук.
Асамблея закликала посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей. Також резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення маленьких українців.
ПАРЄ закликає:
- ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей геноцидом;
- інформувати Україну про перетин кордону громадянами рф, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною;
- запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти рф та Білорусі, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;
- оцінити участь представників медіа у пропагандистських кампаніях, організованих рф та Білоруссю щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.
Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення Аd hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- 27 листопада 2023 року в ПАРЄ зʼявився спецкомітет зі становища українських дітей. Він працює над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, депортації та викрадення українських дітей.