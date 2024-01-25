ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом визнати депортацію українських дітей геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей росією геноцидом.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), яку Асамблея ухвалила у квітні минулого року, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей.

ПАРЄ одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України. Євгенія Кравчук

«Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України є воєнним злочином, злочином проти людяності та містить ознаки геноциду», — наголосила Євгенія Кравчук.

Асамблея закликала посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей. Також резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення маленьких українців.

ПАРЄ закликає:

ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей геноцидом;

інформувати Україну про перетин кордону громадянами рф, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною;

запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти рф та Білорусі, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;

оцінити участь представників медіа у пропагандистських кампаніях, організованих рф та Білоруссю щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення Аd hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували.